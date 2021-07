Greve da Groundforce gera “caos” no Aeroporto da Madeira

O testemunho de Vanda Cristina Fernandes à TSF Madeira, passageira madeirense que deveria estar já a caminho de Lisboa, dá conta de que está “instalado o caos no Aeroporto da Madeira”. O voo TP 1694 da TAP, com destino a Lisboa e partida prevista para as 9 horas de hoje continua sem horário previsto para a partida, dado que o voo TP 1699 Lisboa-Funchal, cujo avião faria acabaria por fazer a ligação Funchal-Lisboa, ainda não descolou do Aeroporto de Lisboa.

A passageira atesta que teria sido avisada ontem que poderia sentir constrangimentos na sua viagem de hoje, precisamente devido à greve da Groundforce. Avança, também, que hoje não foram partilhadas quaisquer novas informações, pelo que teve de se dirigir ao Aeroporto da Madeira, onde, mesmo com check-in já realizado, não conseguiu obter informações úteis relativas ao seu voo. Será, em princípio, informada às 10h30 relativamente ao estado da sua viagem.

Os constrangimentos no Aeroporto da Madeira são, de sobremaneira, causados pelos problemas no Aeroporto de Lisboa, onde a greve dos técnicos de handling já paralisou 93 voos. Fora o voo da TAP para Lisboa acima referido há já um outro que foi cancelado. O TP 1685, que deveria chegar à Madeira pelas 10h20, ficará em terra, provocando também o cancelamento do TP 1692, com partida do Funchal, em direcção a Lisboa, marcada para as 11h05.

A greve convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) teve início às 0 horas deste sábado e termina, a sua primeira ronda, às 24 horas de domingo. Regressa a 31 de Julho e prolonga-se até 2 de Agosto. As greves estão previstas até ao final de Outubro, ou até estar regularizada a situação dos salários em atraso aos trabalhadores da SPdH (Groundforce).