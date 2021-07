Bom dia!

Calheta dá a cunhado do presidente maioria dos ajustes directos. É este o tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira, notícia em que explicamos que o Município celebrou com 'Paulo Gouveia & Irmãos' 14 contratos, no valor de 738 mil euros, no actual mandato, em procedimentos sem concurso público.

Há muito mais para ler nesta edição

PJ investiga morte por esfaqueamento. Mulher, de 41 anos, morre após agressão com arma branca, no Arco da Calheta, e deixa filho menor. Irmão é o principal suspeito e foi detido sem oferecer resistência.

Em nome das dunas e da protecção costeira. Equipas de mergulhadores estão a pesquisar áreas com potencial de extracção de areia, para reconstruir cordão dunar da praia do Porto Santo.

Programa de Desenvolvimento Rural aprovou 1.900 projectos. Cerca de 12.500 agricultores receberam, até ao momento, a maior fatia, no valor de 57 milhões de euros.

"O maior problema do Porto Santo é venderem o que já está vendido". Presidente da Associação de Produtores da ilha faz apelo para que se invista na época baixa e para além da praia.

Boas leituras!