Inglaterra levanta quase todas as restrições de combate à covid-19

Inglaterra levanta hoje quase todas as restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus, incluindo o uso obrigatório de máscara, apenas recomendado nas lojas e transportes, e o distanciamento social.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, justifica a decisão com o êxito da vacinação - dois terços dos adultos têm as duas doses -, que reduziu a doença grave, as hospitalizações e as mortes, afastando o risco de sobrecarga do sistema de saúde.

A partir de hoje, o teletrabalho deixa de ser a norma, espetáculos e estádios desportivos funcionam com a capacidade total, discotecas reabrem, 'pubs' voltam a ter serviço ao balcão e o número de pessoas que se juntam deixa de ser limitado.

A medida é contestada como imprudente pela oposição trabalhista, dado o aumento de infeções pela variante Delta, e o próprio ministro da Saúde, Sajid David, que sábado anunciou ter sido contaminado, admite que o número de casos diários atinja os 100.000 em poucas semanas.

Influentes cientistas de todo o mundo lançaram também um apelo ao Governo britânico para não avançar para o já chamado "dia da liberdade" e não pôr em causa os esforços, britânicos e internacionais, para controlar a propagação do SARS-CoV-2.

Boris Johnson pediu domingo aos britânicos que, "por favor", sejam "cautelosos" a partir de hoje, numa altura em que, no país mais afetado da Europa, o número de casos diários de infeção ultrapassa os 50.000 e os números totais elevam-se a 128.600 mortos e mais de 585.000 novos casos desde 1 de julho.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Racismo, racialização, identidade e desigualdade racial são alguns dos temas presentes num ciclo de cinema e debates que a associação SOS Racismo organiza, a partir de hoje, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

A convite do festival DocLisboa, a associação SOS Racismo desenhou uma iniciativa que junta sessões de cinema e conversas, designada "O Cinema para uma Luta Anti-Racista".

O ciclo abrirá com a curta documental "Olhares sobre o racismo" (2020), de Bruno Cabral, Eddie Pipocas e Dércio Ferreira, sobre três décadas de luta antirracista em Portugal, a partir do testemunho de pessoas como a ativista cigana Maria Gil, o músico Xullaji e Lúcia Furtado, da associação Femafro. A sessão contará com a presença de Dércio Ferreira.

DESPORTO

O Benfica, terceiro classificado na I Liga portuguesa de futebol de 2020/21, vai ficar a conhecer hoje o adversário na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no sorteio marcado para Nyon, na Suíça.

Os russos do Spartak Moscovo, orientados pelo ex-treinador dos 'encarnados' Rui Vitória, e os belgas do Genk são dois dos possíveis adversários, juntamente com dois conjuntos provenientes na segunda pré-eliminatória.

A formação de Jorge Jesus poderá defrontar o vencedor do embate entre os holandeses do PSV Eindhoven e os turcos do Galatasaray ou ainda o conjunto que se qualificar do duelo entre os checos do Sparta Praga e os austríacos do Rapid Viena.

O Benfica faz parte do lote dos cabeças de séries, pelo que não poderá defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk, os franceses do Mónaco e ainda o vencedor do embate entre os escoceses do Celtic e os dinamarqueses do Midtjylland.

Os encontros da terceira pré-eliminatória realizam-se em 03 e 04 de agosto (primeira mão) e 10 de agosto (segunda), com os vencedores a rumarem ao 'play-off', com sorteio em 02 de agosto e jogos em 17 e 18 (primeira mão) e 24 e 25 (segunda).

No caso de conseguir ultrapassar as duas pré-eliminatórias, o Benfica junta-se na fase de grupos, que arranca em 14 de setembro, ao campeão nacional Sporting e ao 'vice' FC Porto.

O Paços de Ferreira ficará hoje a conhecer o seu adversário na terceira pré-eliminatória da nova competição da UEFA, a Liga Conferência Europa, tal como o Santa Clara, que só estará presente nessa ronda se bater na segunda o Shkupi, da Macedónia.

O conjunto açoriano joga no reduto dos macedónios na quinta-feira e é anfitrião da segunda mão uma semana depois, em 29 de julho.

No sorteio da terceira pré-eliminatória, as duas equipas lusas são cabeças de série.

ECONOMIA

A assembleia-geral de obrigacionistas da TAP reúne-se hoje, para votação da renúncia ao reembolso antecipado relativamente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, depois de ter sido adiada, em 02 de julho, por falta de quórum.

A transportadora convocou os detentores de Obrigações TAP 2019-2023 para uma assembleia-geral, com três pontos na agenda.

Em primeiro lugar, os obrigacionistas irão "deliberar sobre a nomeação de representante comum" e depois decidir "sobre a renúncia ao direito de reembolso antecipado dos obrigacionistas, relativamente aos exercícios de 2020, de 2021 e de 2022, em consequência da ultrapassagem, pela sociedade, de um rácio de Dívida Líquida Ajustada / EBITDAR Ajustado de 7x, tendo em conta a informação constante do relatório e contas anual consolidado da sociedade preparado em IFRS relativo ao exercício de 2020, ao plano de negócio da sociedade que incorpora estimativas deste rácio relativamente aos anos de 2021 e 2022, bem como as definições incluídas nas condições aplicáveis às Obrigações TAP 2019- 2023".

Caso não seja aprovada esta renúncia, os obrigacionistas deverão "deliberar sobre a renúncia ao direito de reembolso antecipado dos obrigacionistas", mas apenas "relativamente ao exercício de 2020", por razões semelhantes.

PAÍS

O Presidente da República desloca-se hoje à Madeira para a comemoração dos 45 anos da constituição da Assembleia Legislativa Regional, onde também vai inaugurar uma estátua em homenagem aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar as 15:00 na sessão solene comemorativa do Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de acordo com a informação transmitida pela Presidência da República.

Às 16:30, o Presidente da República vai estar presente na inauguração de uma estátua em homenagem aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia de covid-19, no exterior do parlamento regional, no Funchal, onde discursará pelas 17:15.

Na agenda do chefe de Estado também estava a cerimónia de entrega do Prémio Emanuel Rodrigues ao antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, mas a sessão foi adiada por indisponibilidade do agraciado.

Um chefe da guarda prisional e outros 19 arguidos conhecem hoje o acórdão relativo ao processo no qual são acusados de traficar estupefacientes e outros bens proibidos no interior da cadeia de Paços de Ferreira.

Os arguidos estão acusados por cerca de 40 crimes, a maioria por tráfico de estupefacientes agravado, enquanto os principais arguidos estão ainda acusados de corrupção ativa, de extorsão e de branqueamento de capitais.

O chefe da guarda prisional está acusado de um crime de tráfico de estupefacientes agravado e de cinco crimes de corrupção passiva.