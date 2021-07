A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quinta-feira, dia 15 de Julho, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água, no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas - 1.ª fase, entre as 9 e as 14 horas.

Afectando o abastecimento de água nos seguintes arruamentos na freguesia de São Martinho:

Rua do Brasil;

Rua da Austrália;