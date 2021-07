Intervenções na rede de água nas freguesias de São Gonçalo e São Pedro

A Câmara Municipal do Funchal informa que na próxima segunda-feira, dia 19 de Julho, no âmbito das Empreitadas de Controlo e Monitorização de Fugas (1ª e 2ª Fase), será necessário proceder às seguintes intervenções na rede de água:

- rede de distribuição do Caminho de São João Latrão, na freguesia de São Gonçalo, afectando o abastecimento no Caminho de São João Latrão, Vereda de São João Latrão, Vereda da Cova de São Gonçalo, Vereda do Lombo de São João Latrão, Travessa da Ribeira das Vacas, Vereda dos Salões e Vereda da Levada dos Salões, entre as 9h e as 19h;

- rede de distribuição de São João, na freguesia de São Pedro, afectando o abastecimento na Estrada de São João e na Rua Dr. João Serra Velez Caroço, entre as 9h e as 12h.

Face aos possíveis constrangimentos, a autarquia pede a compreensão de todos os munícipes.