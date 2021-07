Devido à necessidade de uma reparação urgente na zona do Tanque, na freguesia do Monte, terá lugar uma intervenção na respectiva rede de distribuição de água, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

O 'corte' afetará o abastecimento, até ao final da tarde desta quinta-feira, na zona da Estrada dos Marmeleiros, Tanque, Caminho dos Saltos, Rua 1ª de Maio, Caminho da Piedade, Rampa da Casa Branca e Caminho da Casa Branca.