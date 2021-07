“Monte de Clássicos” nos Jardins do Imperador

A Junta de Freguesia do Monte promoveu mais uma edição do “Monte de Clássicos”, a 7ª edição, na Quinta Jardins do Imperador. O evento teve entrada gratuita.

A exposição de veículos clássicos foi constituída por carros e motas, sendo o mais antigo com data de 1934 e o mais recente de 1993, num total de 64 veículos, propriedade de cidadãos com residência e ou ligação pessoal/comercial à freguesia.

A primeira edição teve lugar no ano de 2014 cujo principal objetivo é o de valorizar esta modalidade aliada à promoção do património da freguesia.

Este ano, e devido à pandemia, não foi feito o tradicional convívio com os participantes, sendo o mesmo substituído por uma parceria estabelecida entre a Junta de Freguesia e alguns dos bares (Alecrim, Terreiro da Luta, Miradouro, Polana, Restolho, Mercearia / Taberna Jorge Pereira, Mini Mercado Coelho, Toni, Corujeira, Buraco da Parede) e restaurantes (AltoMonte, Caminho do Passeio, Caminho dos Marcos, MonteVerde, O Pico e Rústico), locais onde os participantes puderam consumir, contribuindo desta forma para a dinamização da economia local. Os participantes tiveram ainda ao seu dispor uma visita guiada à Igreja de Nossa Senhora do Monte, com a duração de cerca de 20 minutos, em grupos num máximo de 10 pessoas.

Para a realização deste evento, a Junta de Freguesia do Monte contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e da empresa The Oneline Design.

No final do evento, a Junta de Freguesia congratulou-se pelas boas práticas de todos os visitantes que respeitaram as medidas de prevenção implementadas dada a situação de pandemia.