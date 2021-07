Madeira com quarto sismo em cinco dias

A Madeira voltou a ser 'abalada' por um sismo que, no entanto, não foi sentido, mesmo porque foi bem mais longe que os anteriores três registos dos últimos dias.

Os sismógrafos do IPMA detectaram um sismo de 2.9 na escala de Richter, pelas 2h33 desta noite, a Nordeste do Porto Santo.

O abalo bem longe da costa ocorreu a 20 km de profundidade e foi, como referido, o quarto abalo no espaço de cinco dias na área do arquipélago da Madeira.

A primeira ocorreu no dia 14, a Sudeste das Ilhas Desertas, esse bem próxima e com profundidade de 10 Km e uma escala inferior (2.0), igualmente de madrugada (2h17).

Sismo a Sudeste das Desertas Ocorreu, esta madrugada, um sismo a Sudestes das Desertas.

Os outros dois ocorreram no mesmo dia, no sábado passado, 17 de Julho. O primeiro a Sudeste do Funchal, sem profundidade determinada, na escala de 1.7 e pelas 2h00 da noite. O segundo a Noroeste do Porto Moniz, numa escala de 2.3 à profundidade de 9 km e pelas 20h21.

Sismo registado ao largo do Porto Moniz Um ligeiro abalo foi registado, ontem à noite, ao largo do Porto Moniz. O sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter foi 'apanhado' pelos sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Não há registo de nenhum destes abalos ter sido sentido em terra.