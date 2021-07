Carlos Teles destaca investimento de 1,4 milhões de euros nas redes da água potável

O presidente e candidato à Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, lembrou que, ao longo do presente mandato, os investimentos no tratamento, qualidade e maior disponibilização de água potável à população, em todas as freguesias do concelho, ascendeu a 1,4 milhões de euros – na base de uma estratégia que tem permitido melhorar significativamente os caudais de água, reforçar o abastecimento aos moradores e reduzir as perdas na rede.

Carlos Teles garantiu hoje que esta estratégia é para continuar nos próximos quatro anos, numa ocasião em que fez questão de agradecer a compreensão dos munícipes quanto às interrupções que têm vindo a ser sentidas no fornecimento, justificadas à luz dos trabalhos e do investimento que está a ser feito nesta rede e para benefício de todos.

Hoje, o candidato realizou uma visita ao Posto de Tratamento e Cloragem de água potável no sítio de Cales e Chada, na freguesia do Arco da Calheta, que foi beneficiada e reforçada com nova conduta de abastecimento, o que veio melhorar significativamente o caudal a disponibilizar àquela freguesia.

Estamos a reforçar o abastecimento assim como o tratamento da água e, por consequência, a redução das perdas nas redes, num investimento que não se limita ao Arco da Calheta, mas que tem sido transversal a todo o município, até porque o desenvolvimento da Calheta e as suas exigências sente-se nas 8 freguesias do nosso concelho". Carlos Teles

O presidente e candidato à Câmara Municipal da Calheta, referiu que, neste momento, está a ser executado o novo tanque reservatório de água no Pedregal, na freguesia da Ponta do Pargo. Está ainda a ser iniciada a construção do novo reservatório da freguesia dos Prazeres e está também prestes a iniciar a construção de mais um na Achada de Santo Antão, nesta mesma freguesia do Arco da Calheta.

Nós não paramos neste sector, porque achamos que se trata de um sector imprescindível para a continuação do crescimento e desenvolvimento do concelho da Calheta e é preciso notar que, além de melhorar a qualidade da água, aumentar o abastecimento e reduzir as perdas, estes investimentos contribuem para diminuir os custos com a aquisição, um objextivo assumido, ao longo dos anos, por esta autarquia". Carlos Teles

Na oportunidade, estranhou as recentes afirmações daqueles que exigem investimento neste sector, o que, no seu entender, revela o desconhecimento que têm do trabalho que está a ser feito.

"É grave, até porque são pessoas que estão por dentro do funcionamento da Câmara e das Juntas de Freguesia”, disse, esclarecendo que a sua equipa sempre esteve e continuará a estar, permanentemente, no terreno e a garantir que este trabalho prossiga e seja sempre reforçado para o futuro, nas 8 freguesias do concelho.

Aliás, assegurou que os investimentos neste sector continuarão a ser uma prioridade para o próximo mandato e estarão na linha de acção desta candidatura.