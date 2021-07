Albuquerque não quer mais restrições, quer é bom senso

O presidente do Governo Regional esteve atento à situação do passado fim-de-semana, com mais uma vez a Polícia de Segurança Pública a ter de controlar "a noite", mas disse que os abusos não têm sido registados pelos empresários. "O que é bom. Significa que estão a cumprir".

O que acontece é uma série de incumprimentos por parte da população, na sua maioria jovem, e à qual pede bom senso.

Esta manhã, na apresentação da regata Transquadra, no Clube Naval do Funchal, Albuquerque disse esperar uma contínua discriminação positiva por parte dos mercados emissores turísticos. "Temos uma boa gestão" da pandemia, reiterou.