Mulher em estado muito grave após agressões no Arco da Calheta

Uma mulher encontra-se em estado muito grave na sequência de agressões, ocorridas num quadro de violência doméstica, no Arco da Calheta.

No local estão os Bombeiros Voluntários da Calheta, bem como a EMIR e a Polícia de Segurança Pública, nomeadamente com a brigada de intervenção rápida (BIR). As equipas de socorro estão a proceder a manobras de reanimação para tentar salvar a vítima.