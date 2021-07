Vai faltar água no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal informa que esta intervenção na freguesia de São Roque, zona da Alegria, vai afectar o abastecimento, entre as 10 horas e as 12h30, no:

Caminho da Alegria;

Caminho da Terça;

Caminho da Igreja Velha;

Caminho da Cova;

Azinhaga da Bugiaria;

Caminho do Galeão;

Beco do Galeão;

Caminho da Ribeira de Santana;

Caminho do Lombo Jamboeiro;

Caminho do Corgo.