“Deixem o mar ao Clube Naval do Funchal”, diz António Fontes

“Deixem o mar ao Clube Naval do Funchal porque nós não vamos desiludir a Região Autónoma da Madeira, a cidade do Funchal, naturalmente, e os patrocinadores que põem estes eventos de pé”, disse hoje o presidente do Clube Naval do Funchal, António Fontes, acrescentando, em jeito de reparo, que “há muitos clubes marítimos na Madeira. Demasiados. Uma pequenez enorme sem possibilidades nenhumas de fazer o que quer que seja”. Ao contrário do Naval.

Na apresentação de duas regatas, a Transquadra que sairá de França e aquela que liga os arquipélagos de Canárias e da Madeira, António Fontes destacou o potencial destes eventos para a economia do mar, mas pediu, a seu modo, maior ‘fiscalização’ às entidades que usam o mar. “O Clube Naval do Funchal prepara-se, além disso, para afundar um barco aqui bem perto e fazer um recife natural”, disse, dando outro exemplo deste empenho do clube.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, congratulou-se com estes eventos que fazem também parte da retoma desejada para as actividades marítimas na Região. “Regatas que têm um percurso consolidado nos últimos anos”, apontou, e com um grande retorno financeiro.