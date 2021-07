Morreu mulher esfaqueada no Arco da Calheta

A mulher que, esta tarde, foi agredida no Arco da Calheta não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no local. O delegado de saúde foi chamado a confirmar o óbito e o irmão foi detido como suspeito.

A senhora, com cerca de 40 anos, terá sido esfaqueada com recurso a uma arma branca. Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta foi enviada para o local e foram accionados os meios da EMIR e também da PSP, com a sua equipa de intervenção rápida.

Os meios de socorro estiveram a proceder a manobras de reanimação ao longo de quase uma hora, mas não conseguiram reverter o quadro clínico da senhora. O delegado de saúde foi chamado para declarar o óbito.

A PSP encontra-se a investigar os contornos de todo este caso, que deverá depois passar para a alçada da Polícia Judiciária. Segundo apurou o DIÁRIO, o principal suspeito é o irmão da vítima, que já foi detido pelas autoridades.