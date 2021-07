Rede de água da Estrada da Boa Nova alvo de intervenção

A Câmara Municipal do Funchal vai levar a cabo, na próxima segunda-feira, dia 19 de Julho, uma intervenção na rede de distribuição de água da Estrada da Boa Nova, na freguesia de Santa Maria Maior.

Os trabalhos irão realiza-se ao longo de todo o dia e vão afectar o abastecimento na referida estrada, bem como no Caminho do Terço, Impasse de Santa Isabel e Rua do Sagrado Coração de Jesus, entre as 9h30 e as 20 horas.