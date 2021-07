Carro derruba parede de pedra em Santo Amaro

Uma Ford Transit foi capaz de derrubar uma parede de pedra, esta noite, no Caminho do Poço Barral.

Pelas 21h10, a viatura bateu na parede da Mercearia de Santo Amaro, estabelecimento que já se encontrava encerrado e sem clientes no exterior ou interior.

"Ponta de sorte" que o proprietário da mercearia realça, ainda para mais num dia em que decidiu encerrar mais cedo do que o habitual.

Os dois ocupantes da viatura, ambos na faixa etária dos 40 anos, não sofreram ferimentos graves - um deles queixava-se de dores no peito e outro apresentava um corte na mão - e foram assistidos pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo a corporação encaminhado as vítimas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O condutor foi alvo de teste ao álcool.

O proprietário não sabe quantificar, para já, os prejuízos provocados pelo forte embate, mas deverão ascender às dezenas de milhares de euros.

A PSP tomou conta da ocorrência e o dono do espaço terá de ficar de plantão, durante a noite, a fim de evitar mais prejuízos.