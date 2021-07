CDU diz que é possível uma alternativa às políticas de aumento das desigualdades

A CDU considera que "as actuais políticas estão a fazer aumentar as grandes desigualdades sociais e territoriais" no Funchal e considera que é possível uma alternativa.

«Não estamos condenados a ter mais do mesmo. Ou seja, se com o PS na Câmara Municipal do Funchal, na continuação das políticas de injustiça social que estavam a ser aplicadas pelo PSD, as desigualdades sociais e territoriais foram ainda mais agravadas, isso não faz com que estejamos definitivamente amarrados àquelas erradas orientações políticas. É possível, como garante a CDU, alterar esta situação. É possível alterar a natureza das políticas municipais», afirmou Edgar Silva, na iniciativa promovida, esta tarde, nas zonas altas da Freguesia de São Roque.

O candidato da CDU à presidência da câmara Municipal do Funchal diz que «existem localidades com numerosas populações, como acontece na Ribeirinha que, por falta de investimento público, não são servidas por transporte público ou que são insuficientemente servidas pela 'Horários do Funchal', como acontece no Jamboeiro ou no Galeão.