CDU diz que Santana "está a enfrentar graves problemas"

A candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do concelho de Santana esteve hoje numa acção de contacto com a população do concelho, onde a cabeça de lista à autarquia local, Elisa Mendonça, disse que o concelho "está a enfrentar graves problemas".

Um desses problemas está relacionado com os elevados custos da água potável suportados pelos munícipes, desde a concessão das águas do município à empresa ARM. Um acordo, segundo Elisa Mendonça, "feito pelo PSD e sustentado pelo CDS", com as contas da água a "duplicaram e a triplicaram".

Outro dos problemas está relacionado com a qualidade da água. De acordo com a candidata, "é impossível conseguir beber água da torneira".

"Não bastasse a água estar mais cara, ainda temos de comprar engarrafada. Até para a confecção dos alimentos a água é imprópria. Tenho ouvido relatos de pessoas que por mais que uma vez e em freguesias distintas referem que não conseguem utilizar a água da torneira para cozinhar, nem mesmo para encher um simples aquário", lamentou.

Elisa Mendonça apontou ainda o problema do encerramento das urgências nocturnas, algo que, na sua óptica, "é incompreensível, tendo em conta a dimensão geográfica e a quantidade de pessoas idosas".

Para a candidata, "Santana precisa urgentemente de alguém que bata o pé e exija a reabertura das urgências".