CDU apresenta candidatos do Funchal este sábado

A iniciativa de 17 de Julho tem lugar no Jardim de Santa Luzia, cujo encerramento está previsto para as 11h30. Contará com a intervenção de encerramento de Edgar Silva, coordenador regional e candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal.

O encontro terá início pelas 10 horas, com intervenções políticas sobre “os problemas sentidos pelas populações nas freguesias do concelho do Funchal”, segundo explica a CDU em nota de imprensa. Será feita a apresentação dos cabeças de lista da CDU por cada uma das 10 freguesias do Funchal, com os candidatos a usar da palavra.

“A par da abordagem dos problemas, das prioridades de intervenção política e dos principais compromissos das candidaturas da CDU para cada uma das Freguesias do Concelho do Funchal, serão enunciadas as linhas de orientação política da candidatura da CDU à Câmara Municipal do Funchal”, avança o partido.

Na iniciativa intervirão ainda Herlanda Amado, que encabeça a candidatura à Assembleia Municipal do Funchal, e outros dos candidatos da CDU neste concelho.