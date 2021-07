Marcelo Rebelo de Sousa não se ofende com declarações de Jardim

Marcelo Rebelo de Sousa não se ofende com as declarações de Alberto João Jardim, que não o considera autonomista. Quanto ao facto de não estar presente para receber um prémio na Assembleia da Madeira, Marcelo lembra que o antigo presidente do Governo Regional "está de férias" algo que já lhe aconteceu.

O presidente da República Portuguesa já chegou à Madeira. O Falcon da Força Aérea Portuguesa aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo depois da participação de Marcelo Rebelo de Sousa na cimeira da CPLP que decorreu em Luanda, Angola.

O Presidente segue agora para a Assembleia Legislativa da Madeira para participar nas celebrações do 45.° aniversário. A sessão tem início agendado para as 15 horas.