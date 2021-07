CDU denuncia "agravamento das injustiças e desigualdades" no Funchal

A CDU realizou uma iniciativa política nas zonas altas de Santa Maria Maior, no Funchal, onde Edgar Silva, candidato à presidência da Câmara, apresentou o problema do agravamento das desigualdades sociais e territoriais.

Dando como exemplo a reivindicada construção de acesso rodoviário entre o Largo do Miranda e o Caminho do Terço, recordou que "já no tempo do PSD à frente da CMF aquela reivindicação se colocava" e que a governação PS da CMF veio apenas "prolongar o problema no tempo, sem resolução".

"Aliás, ao longo dos últimos anos, as desigualdades sociais e territoriais no Funchal agravaram-se porque tem sido encurtado o investimento público nas zonas, que já eram as mais desfavorecidas", vincou o comunista, apontando que o o actual executivo reduziu o investimento nas zonas altas de 21% (em 2017) para 4,4% do seu Orçamento.

De acordo com Edgar Silva, esta diminuição do investimento programado para as zonas altas revela também a "diferença que há entre haver ou não haver um vereador da CDU no Executivo da CMF".

"Quando em 2017 a CMF aprovou 19 milhões de euros do seu Orçamento para as zonas altas, ou seja 21% do investimento previsto, aí havia o vereador da CDU que fazia toda a diferença. Quando, para este mandato, a CMF reduziu o investimento de quatro anos para apenas 5 milhões de Euros, ou seja, para 4,4%, este prejuízo para as populações das zonas altas aconteceu na medida em que já não havia um vereador da CDU na CMF", reforçou.