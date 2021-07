Tal como fizera ao desembarcar no Aeroporto da Madeira, o presidente da República voltou a desvalorizar a ‘desconsideração’ de Alberto João Jardim, considerando que “não tem problema nenhum” a apreciação do ex-presidente do Governo Regional. Sublinhou que hoje é o “dia da Autonomia de todos os madeirenses. Isso é que importa”, vincou.

Admitiu como “naturalíssimo” a opinião de Jardim, para lembrar que tal faz parte da vida. Vida que continua e por isso mesmo “a Autonomia não é monopólio de ninguém”, acentuou.

Dentro de minutos irá começar a Sessão Solene Comemorativa do Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira com as intervenções dos representantes dos grupos parlamentares e do deputado único do PCP. Após estas intervenções, seguir-se-ão as intervenções do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.