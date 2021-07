PS-Machico “repudia” acusações da CDU

Em comunicado enviado à imprensa, a concelhia de Machico do Partido Socialista afirma “repudiar” as acusações vindas a público pela CDU envolvendo o presidente da Junta de Freguesia de Água de Pena.

Após a reunião do secretariado, ocorrida ontem, os socialistas consideram “caluniosas” as declarações veiculadas por parte da CDU. “A concelhia reconhece em Magno Mendonça uma pessoa trabalhadora, séria e honesta”, adianta o PS-Machico. Tanto a concelhia como o próprio Magno Mendonça, “negam veementemente” as declarações da CDU.

Os socialistas garantem que a Junta de Freguesia de Água de Pena sempre apoiou e continuará a apoiar todos os fregueses que necessitem de ajuda, independentemente da sua cor política.

O partido recorda que, em 2017, a CDU teve apenas oito votos na freguesia de Água de Pena, sendo que são precisas no mínimo 15 pessoas para formar uma lista candidata à Assembleia de Freguesia.

Assim, a concelhia do PS de Machico “desafia Duarte Martins a repor a verdade, esperando também que a Comissão Nacional de Eleições faça o que lhe compete e seja apurada a verdade acima de tudo.”