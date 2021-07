Edgar Silva afirma que CDU é alternativa no Funchal com outros compromissos

Edgar Silva afirma que "é possível uma alternativa" e que a CDU pode ser essa solução que tem outras prioridades e compromissos. O candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal deixou duras críticas aos executivos municipais liderados pelo PSD e pelo PS.

A CDU está a realizar, nos Jardins de Santa Luzia, um encontro para apresentação dos candidatos às Juntas de Freguesia do Funchal e à Câmara Municipal.

O candidato assume que "não estamos condenados a um rotativismo que apenas faz prolongar os problemas". Questões relacionadas com a habitação, com as condições das zonas altas do Funchal e com o emprego. "Prometeram resolver o problema dos sem-abrigo, mas a verdade é que ficou bem pior", indica.

"Há milhares de pessoas que estão completamente desiludidas", afirmou Edgar Silva ao DIÁRIO.