Privatização do litoral no Funchal é um dos pontos que está a "desfigurar a cidade do Funchal", acusa a CDU

A CDU realizou esta terça-feira, 13 de Julho, uma iniciativa política sobre a privatização do litoral no Funchal.

O facto de entre a Pontinha e o Lido, em toda a frente litoral do Funchal, toda a orla costeira estar nas mãos de interesses privados demonstra, desavergonhadamente, o resultado de acumulados processos de subjugação da cidade ao capital. Todo o litoral foi entregue de mão beijada para o negócio de alguns, retirando a orla costeira à cidade e aos cidadãos, apesar de aqueles territórios serem do domínio público. Edgar Silva, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal

Segundo Edgar Silva, "a privatização do litoral no Funchal é fruto da soma de actos de governo quer do PSD, quer do PS, quer do tempo em que o PSD governava a CMF, quer com todos os agravamentos promovidos no tempo em que o PS passou a governar a CMF. Tanto o Governo Regional, como a Câmara Municipal do Funchal, tanto o PSD, como o PS, promovem a mesma política de privatização do domínio público marítimo e realizam as mesmas orientações de benefício ou de isenção fiscal a quem ficou com o uso exclusivo do litoral no Funchal".

Para a CDU, "a ocupação do litoral por privados, com fins de exploração económica, é uma das marcas mais negativas que estão a desfigurar a cidade do Funchal".