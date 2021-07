"Santa Cruz não promove a habitação social", diz CDU

A CDU realizou esta segunda-feira, no centro de Santa Cruz, uma iniciativa política em que criticou o executivo autárquico local "por não ter, ao longo dos anos, implementado políticas de promoção de habitação", escreve a CDU em comunicado.

De acordo com o comunicado do partido, Dírio Ramos, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, começou por dizer que "uma das competências do município é desenvolver política de habitação, se necessário criar bairros sociais para as pessoas economicamente mais carenciadas, cujos rendimentos ou vencimentos não cheguem para pagar aluguer uma casa no mercado habitacional", bem como é "obrigação moral e política do município encontrar terrenos, adquiri-los para formar uma bolsa de terrenos para promover a construção de habitação e fomentar a construção a preços controlados para as classes intermédias, que não têm dinheiro para adquirir uma habitação, porque o banco considera não terem rendimentos suficientes para obter um crédito, e que, ao mesmo tempo, não têm acesso a habitação social porque ganham demais".

Lê-se ainda no mesmo comunicado: "O município de Santa Cruz, dirigido pelo JPP, sem qualquer oposição na vereação (o vereador do PSD, vendeu-se, rendeu-se aos encantos do JPP e traiu o seu partido a troco de um prato de lentilhas) não tem, nunca teve e tem ódio a quem defende um plano municipal de habitação para resolver os problemas das pessoas".

A CDU acusa ainda que "o JPP de Gaula destruiu o empreendimento do Porto Novo, inicialmente a custos controlados, que levou o empreiteiro à falência e ao desemprego dos trabalhadores" e "na gestão da CMSC viabilizou aquele empreendimento e o transformou em habitação de luxo". A CDU fala ainda sobre o que acusa ser a "desgraça em que tornou o empreendimento do Edifício da Quinta do Garajau, um prédio cheio de problemas, ainda por resolver, existindo indícios de matéria criminal em que o JPP nada fez no tempo em que era o PSD a governar Santa Cruz".

Acusa também o partido que "apesar de existirem financiamentos públicos disponíveis para promover habitação social e a custos controlados no âmbito da chamada 'Bazuca Europeia', e apesar de muitos dos municípios por todo o país já terem verbas para habitação, lamentavelmente, o JPP, nada diz e nada faz em favor do povo de Santa Cruz".

"Nesta iniciativa da CDU dizemos que nem uma só vez, nem mesmo em noite de luar, o JPP se lembrou que é seu dever e sua obrigação fomentar a construção de habitação digna, energeticamente eficaz e ambientalmente sustentável", lê-se na mesma nota de imprensa.