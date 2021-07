Cristina Pedra diz que Câmara do Funchal deve ter departamento de projectos

A candidatura 'Funchal Sempre à frente’ está a promover, em todas as freguesias, encontros informais com empresários e entidades sem fins lucrativos, sensibilizando para os incentivos financeiros disponíveis, para os benefícios fiscais e para a recuperação de impostos.

A candidata a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, defende a criação de um departamento de projectos, que centralize toda a informação com vista a uma melhor divulgação das verbas disponíveis, nomeadamente para o funcionamento, para despesas a fundo perdido e para subvenções quer ao investimento como à sobrevivência de diversas entidades.

Queremos que haja um discurso fácil, fluído, permanente e acessível com a CMF. A autarquia tem que que ter uma porta aberta que indique a qualquer momento no caso concreto, que leque de oportunidades existem, uma vez que não é possível ter o domínio, dia-a-dia, de todas as facilidades ao dispor de todos os munícipes quer sejam pessoas singulares, instituições sem fins lucrativos , igreja e empresários que podem ser sociedades ou empresários em nome individual". Cristina Pedra

No seu entender, numa altura em que as moratórias chegam ao fim, "altura preocupante", interessa detectar as oportunidades e dizer concretamente como é que as empresas podem maximizar a sua própria sobrevivência e o relançamento para o futuro, que se espera que seja mais risonho.