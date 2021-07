Corpo encontrado na Camacha era de homem dado como desaparecido

O cadáver que foi encontrado na tarde do último sábado no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, mais precisamente na zona do Poço do Vicente, pertence a um homem que estava dado como desaparecido.

Trata-se de um indivíduo com 53 anos, residente na freguesia, e que estava em parte incerta há cerca de quatro dias.

Há mais tempo chegou a estar internado numa unidade de tratamento de doenças do foro mental.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o corpo foi descoberto por um popular e, segundo testemunhas, apresentava algumas queimaduras.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e terá ficado com dúvidas sobre o contexto em que ocorreu esta morte, tendo solicitado a presença da Polícia Judiciária a quem compete investigar casos desta natureza.

A Polícia Judiciária continua a efectuar diligências para concluir se se tratou ou não de um crime.