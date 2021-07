Sismo registado ao largo do Porto Moniz

Um ligeiro abalo foi registado, ontem à noite, ao largo do Porto Moniz. O sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter foi 'apanhado' pelos sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com a informação do IPMA, este aconteceu pelas 20h21, a noroeste do Porto Moniz, a 9 quilómetros de profundidade.

Já na madrugada de sábado havia sido registado um sismo ao largo da Madeira.

Sismo de baixa magnitude ao largo do Funchal O IPMA registou, esta madrugada, pelas 2 horas, um sismo de baixa magnitude ao largo do Funchal.

Nesse caso, ocorreu ao largo do Funchal e também foi de baixa magnitude.