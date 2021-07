Torneio 'Calheta Big Game Challenge' acontece amanhã

Amanhã, dia 17 de Julho, o Clube Naval da Calheta organiza a quinta edição do 'Calheta Big Game Challenge', um torneio de pesca grossa.

Ao DIÁRIO, o vice-presidente do Clube Naval da Calheta e responsável pelo evento, Nuno Marçalo, disse que “na edição deste ano, que decorre durante um dia, os barcos partem todos ao mesmo tempo da Marina do Porto Recreio da Calheta (pelas 10 horas desde sábado) e estarão a pescar até as 18 horas”.

O responsável explicou que, normalmente, o torneio de pesca grossa costuma decorrer durante dois dias, lembrando também que, no ano passado, a prova não se realizou devido à pandemia.

“Este torneio de pesca grossa é mais um dos atrativos do concelho da Calheta e tem vindo a afirmar-se e a atrair um importante nicho de entusiastas e turistas", frisou Nuno Marçalo.

A organização do evento salienta que o 'Calheta Big Game Challenge' conta o apoio da Câmara Municipal e que parte do valor da inscrição no torneio será doada a uma instituição social de apoio a crianças da Tábua.