Valor do Prémio Emanuel Rodrigues doado ao grupo Dançando com a Diferença

O valor atribuído ao vencedor do Prémio Emanuel Rodrigues - Alberto João Jardim - será doado ao grupo Dançando com a Diferença. Isto após decisão do júri e de com a vontade expressa pelo ex-presidente do Governo Regional.

Coube ao Júri, presidido por Rubina Leal e composto ainda por Madalena Nunes e José Júlio Fernandes, escolher a instituição, tendo optado pelo Dançando com a Diferenca. Grupo, liderado por Henrique Amoedo, que através da dança tem demonstrado que a arte é uma forma de inclusão.

Com inúmeras actuações no estrangeiro, o grupo tem levado o nome da Região Autónoma da Madeira a algumas das salas mais emblemáticas do continente europeu.