Buscas em veredas e levadas do Porto Moniz por polaco desaparecido

As buscas pelo polaco desaparecido nas serras da Calheta continuam por vontade do irmão Christopher Kozek, mas também graças a vários voluntários, muitos com experiência em trails e caminhadas. Durante o dia de hoje, à semelhança do que aconteceu ontem, a procura vai acontecer na área do Porto Moniz, principalmente em veredas e levadas.

Contudo, o familiar de Michal Kozek alerta que os madeirenses não devem colocar a sua segurança em perigo para tentar encontrar o polaco. “Há trilhos perigosos e que requerem experiência. Já temos um desaparecido, não podemos ter mais”, referiu ao DIÁRIO, e há outras declarações que pode ler na edição impressa de hoje.

Em várias imagens partilhadas com o DIÁRIO é possível percebermos o tipo de cenário que é encontrado por quem procura pelo polaco de 35 anos. Vegetação alta, locais de difícil acesso e percursos sinuosos estão entre as características da orografia madeirense.

Ver Galeria Foto: Christoher Kozek

Christopher Kozek agradece o empenho de todos os madeirenses que o têm ajudados nas buscas pelo praticante de trail. Apesar das dificuldades, afirma que continua focado e mantém a convicção de só regressar ao seu país de residência, a Suíça, quando encontrar o irmão.