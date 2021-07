Ausência de Jardim leva Assembleia a adiar entrega do prémio 'Emanuel Rodrigues'

Alberto João Jardim não pode estar presente nas cerimónias comemorativas dos 45 anos da abertura do primeiro parlamento da Madeira, que se assinala no próximo dia 19.

Em virtude dessa ausência, fica cancelada a entrega do prémio 'Emanuel Rodrigues', que estava agendado para as 15 horas da próxima segunda-feira, antes da comemorações propriamente ditas. Esta distinção visa homenagear o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Este facto em nada condiciona a realização das restantes iniciativas que estavam previstas, e que incluem uma sessão solene, na qual vão intervir José Manuel Rodrigues, presidente do Parlamento regional e todos os líderes das diferentes forças políticas com lugar na Assembleia Legislativa Regional, bem como do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Madeira de propósito para esta cerimónia.

No mesmo dia, no exterior da Assembleia, terá lugar a cerimónia de homenagem aos profissionais que têm estado na linha da frente no combate à pandemia da covid-19.

No âmbito destas celebrações será distribuída uma brochura evocativa dos 45 Anos do Órgão de Governo Próprio Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A edição de ‘A Primeira Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira’ é a segunda publicação do IDEIA, centro de Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia, e pretende justamente lembrar o salto qualitativo de democracia instituído pelo regime autonómico, ao consagrar, por um parlamento eleito, a afirmação da “vontade democrática e soberana do povo do arquipélago da Madeira”, conforme refere, no Prefácio, o Presidente da Assembleia.