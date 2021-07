Calheta investe 675 mil euros na renovação do transporte escolar

A Câmara Municipal da Calheta apresentou hoje, dia 14 de Julho, a nova frota automóvel destinada ao transporte escolar do concelho que irá servir, sobretudo, os alunos do 1.º ciclo de ensino. Trata-se de um investimento camarário na ordem dos 675 mil euros, que "irá dotar este serviço de veículos mais recentes e também mais seguros", anunciou a autarquia.

Trata-se de sete novas viaturas pesadas de passageiros, com capacidade para 17 lugares, que serão disponibilizadas para este fim.

A conclusão da segunda fase deste processo de renovação da frota automóvel é "mais promessa eleitoral cumprido do actual mandato", reforça a presidência em nota de imprensa.

No final de 2019, o município já havia adquirido uma dezena de novos automóveis, entre os quais um veículo eléctrico, bem como um veículo pesado de mercadorias com grua para a área da protecção civil e as novas carrinhas de nove lugares para o transporte de passageiros no Rabaçal. Num investimento global a rondar os 900 mil euros.