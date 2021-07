Embarcação Endeavoutr ganhou o torneio 'Calheta Big Game Challenge'

A embarcação Endeavoutr do capitão inglês Chris Parkin venceu a 5 edição do “Calheta Big Game Challenge”, o torneio de pesca grossa organizado pelo Clube Naval da Calheta.

Em segundo lugar da classificação do torneio ficou a embarcação Xareu do capitão Allan Myburg.

O vice-presidente do Clube Naval da Calheta e responsável do evento, Nuno Marçalo, disse ao DIÁRIO que “participaram 10 embarcações nesta edição, este ano, decorreu durante um dia e que só foram capturados dois peixes”.

O responsável explicou que normalmente o torneio de pesca grossa costuma decorrer durante dois dias, mas que este ano aconteceu num só dia, embora no ano passado, o Clube não organizou o torneio devido à pandemia.“

Nuno Marçalo explicou que o torneio correu muito bem, num dia de bastante calor e que o terceiro prémio, como houve, então, será sorteado entre as restantes embarcações participantes.

Este torneio de pesca grossa é mais um dos atrativos do concelho da Calheta e tem vindo a afirmar-se e a atrair um importante nicho de entusiastas e turistas", frisou Nuno Marçalo.A organização do evento salientou que o “Calheta Big Game Challenge” conta o apoio da Câmara Municipal, e que parte do valor da inscrição no torneio será doada a uma instituição social de apoio a crianças da Tábua.