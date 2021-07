Madeira com 41 novos casos de covid-19 e 8 recuperados

A Madeira regista esta sexta-feira 41 novos casos de covid-19. Destes, 16 são importados (5 do Reino Unido, 5 da Região Norte, 3 da França, 2 da Região de Lisboa e Vale do Tejo e 1 da Grécia) e de 25 são de transmissão local, conforme aponta o boletim epidemiológico diário da Direcção Regional da Saúde.

A Região conta, assim, com 170 casos activos, já que no dia de hoje apenas oito pessoas foram dadas como recuperadas. Este número aproxima-se dos verificados no início do mês de Junho. Mantêm-se internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça sete pessoas, duas das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Há 98 situações em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM. 413 pessoas estão em vigilância activa e 31.715 viajantes são acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Só no Funchal foram 20 novos casos

Os 41 novos casos hoje reportados dividem-se por cinco concelhos, com o Funchal a registar o maior número de infecções, num total de 20. Santa Cruz surge logo depois com sete casos, Machico com três, Ribeira Brava dois e Câmara de Lobos um novo caso.

A estes juntam-se oito casos de não residentes.