Temperatura do ar volta a ultrapassar os 30 ºC na Madeira

A Madeira volta a registar este domingo, 18 de Julho, temperaturas do ar acima dos 30 graus centígrados (ºC). A estação meteorológica do Pico Alto, situada a 1118 metros de altitude, já registou hoje 30.2 ºC, valor extremo da temperatura máxima (até às 14 horas) registado nas 22 estações meteorológicas da rede do IPMA na Região (20 na Madeira, Porto Santo e Selvagem Grande).

O valor muito significativo da temperatura do ar registado hoje no Pico Alto, confirma a tendência de tempo quente que tem predominado nas cotas intermédia/alta da ilha da Madeira ao longo da semana anterior. Com destaque para o Pico Alto – sobranceiro à cidade do Funchal – que há mais de uma semana vem registado temperaturas máximas muito significativas, com destaque para os 32.1 ºC sentidos na última segunda-feira, dia 12 de Julho.

Desde o sábado, dia 10 de Julho (máx. 23.9 ºC), que os valores máximos da temperatura do ar no Pico Alto têm sido muito significativos: 27.3 ºC/dia 11; 32.1 ºC/12; 27.7 ºC/13; 26.9 ºC/14; 26.8 ºC/15; 28.9 ºC/16; 29.4 ºC/17.