Prazeres regista recorde de temperatura máxima este ano na Madeira

O calor no arquipélago da Madeira, influenciado pela presença de uma massa de ar quente e seca com origem no Norte de África, elevou os termómetros acima dos 30 graus celsius em vários pontos da Região.

Até às 16 horas de ontem, segunda-feira, a temperatura máxima atingida no arquipélago foi registada na estação meteorológica dos Prazeres. O extremo atingiu os 33,1 ºC, o que constitui um recorde neste ano, na Madeira.

Seguiram-se, no 'podium' dos extremos de temperatura máxima, a Quinta Grande, onde os termómetros subiram até aos 32 ºC e Pico Alto, com 31,8 ºC.