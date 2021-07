Números que marcam esta segunda-feira na Madeira

16

A Região Autónoma da Madeira registou hoje 16 novos casos de infecção por covid-19, segundo a Direcção Regional de Saúde.

Isto no mesmo dia em que cerca de 1.600 universitários já se inscreveram para vacinação.



200

São 200 as candidaturas ao programa Academia do Jovem Voluntário da Secretaria Regional de Educação e promove a mobilidade juvenil entre a Madeira e os Açores.

Academia do Jovem Voluntário recebeu 200 candidaturas A recepção e envio dos participantes neste programa de mobilidade juvenil realiza-se amanhã à tarde, com a presença do secretário Regional da Educação Erica Franco , 12 Julho 2021 - 18:00

São também cerca de duas centenas (220) os portadores de deficiência que serão colocados no mercado de trabalho através do novo programa do Governo Regional.

-0,9%

De acordo com os números divulgados esta manhã pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em Junho de 2021, na Região, a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses foi de -0,9% (superior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês anterior).

Taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor foi de -0,9% Em Junho de 2021, na Região, a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses – Total Geral – foi de -0,9%, superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao registado no mês anterior. Os números foram divulgados esta manhã pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que dá conta também dw que "o indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de -1,4%, idêntica à registada no mês anterior".

235

Dos 295 alunos inscritos, 235 realizaram hoje o exame final de Inglês do 11.º ano de escolaridade, em 14 escolas da Região. Estes números equivalem a uma participação de 79,7%.

1,396 €/l

O gasóleo rodoviário, que é o combustível mais usado para abastecer viaturas na Madeira, já está com preço acima da média de 2014, ou seja, 1,322 euros por litro. Já a 'gasolina 95' custa 1,629 euros por litro (mais 5,6% em relação à semana anterior).

Continua a escalada de preços da gasolina e do gasóleo Os preços dos dois principais combustíveis consumidos na Madeira pelos automobilistas continuam a sua escalada galopante, iniciada, quase ininterruptamente desde Janeiro de 2021.

27.6 ºC

Na madrugada desta segunda-feira, a temperatura chegou aos 27.6 ºC no Funchal