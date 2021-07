O homem de 56 anos que ao final da tarde de ontem sofreu um afogamento quando nadava na Praia Nova (praia não vigiada), no Complexo da Praia Formosa, acabou por falecer.

O homem entrou em paragem cardiorrespiratória no local, foi reanimado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), e deu entrada com vida no hospital.

Ficou internado na unidade de Cuidados Intensivos, mas acabou por falecer de madrugada.