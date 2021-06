Números que marcam esta segunda-feira na Madeira

3

A Região Autónoma da Madeira registou hoje três novos casos de infecção por covid-19, segundo a Direcção Regional de Saúde.

1.216 €/m2

Preço médio da avaliação bancária na habitação na Madeira. A Região foi a zona do país onde mais caiu o valor em Maio face a Abril.

84

A Câmara Municipal de Machico vai atribuir mais uma tranche de Cartões Abem – Rede Nacional do Medicamento, que beneficiará 84 munícipes.

90

Hoje assinalou-se o Dia Regional dos Arquivos e do Património Documental, com a Emissão Filatélica alusiva ao 90º Aniversário do Arquivo Distrital do Funchal.

1,6 €/litro

O custo dos combustíveis na RAM aumenta esta semana para perto dos 1,6 euros por cada litro de 'Gasolina 95' (€ 1,599 por litro). É um aumento de 23 cêntimos em relação ao início do ano.