Miradouro do Guindaste: um local a visitar!

Detentor de uma beleza natural única, o Miradouro do Guindaste, situado no concelho de Santana e que de momento está a ser requalificado, assentará sobre duas plataformas suspensas sobre o mar. Únicas na região, serão as mais compridas estruturas suspensas sobre o mar. A transparência dos vidros permitirá aos visitantes experimentar sensações únicas sobre um mar translúcido que não deixará ninguém indiferente!

Santana, espera por si!

www.cm-santana.com/pt