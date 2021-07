Temperatura de madrugada chegou aos 27.6 ºC no Funchal

Além de temperaturas mínimas tropicais (acima dos 20 graus centígrados) em várias localidades da costa sul da Madeira e no Porto Moniz, bem mais significativo foram as altas temperaturas registadas durante a noite em algumas localidades cobertas pela rede de estações meteorológicas automáticas do IPMA na RAM, com destaque para os 27.6 ºC registados às 00:20 na Cancela / SRPC. Registo que, curiosamente, já ultrapassou a temperatura máxima prevista para hoje no Funchal (27 ºC).

Muito significativas foram também os picos de temperatura nocturna, que ultrapassaram os 25 ºC em Santa Cruz/Aeroporto, mo Pico Alto, no Monte e nos Prazeres.

Durante a noite desta segunda-feira, dia 12 de Julho, as temperaturas mínimas extremas variaram entre os 15.0 ºC no Chão do Areeiro (mais baixa) e os 21.7 ºC no Funchal Observatório (mais alta).