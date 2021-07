Belga morre infectada com duas variantes da covid-19

Uma mulher belga de 90 anos morreu depois de adoecer com covid-19. A idosa estava infectada com a variante Alpha (do Reino Unido) e a variante Beta (da África do Sul), ao mesmo tempo.

A mulher não estava vacinada e foi admitida no hospital Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, na cidade de Aalst, na Bélgica, após uma série de quedas em Março de 2020. No mesmo dia, testou positivo para covid-19. O seu estado clínico agravou-se rapidamente, tendo morrido cinco dias após ser internada.

"Ambas as variantes estavam a circular na Bélgica na altura, então é provável que a senhora tenha sido co-infectada com vírus diferentes de duas pessoas diferentes", confirma a bióloga molecular Anne Vankeerberghen que levou a cabo a investigação do caso. A mesma fonte adianta que a origem do contágio é desconhecida.

Vankeerberghen aponta que não há "nenhum outro caso publicado" de co-infecções semelhantes, mas acrescenta que "o fenómeno provavelmente está subestimado".

Conclusão?

É possível ser infectado por duas variantes do novo coronavírus ao mesmo tempo e talvez não seja tão raro como se pensa, alertam os investigadores.

Não obstante, e conforme observa Lawrence Young, virologista e professor de oncologia molecular da Universidade de Warwick, no Reino Unido, são necessários mais estudos para determinar se a infecção com múltiplas variantes tem consequências na evolução da doença ou para as vacinas.