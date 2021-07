Madeira lança segunda fase da campanha ‘Eu Sei Onde’

A premissa da campanha promocional da Associação de Promoção da Madeira para o mercado nacional e internacional parte da ideia: “Onde fica o destino ideal para retomar as viagens? Eu sei onde. Nesta Madeira. Tão Tua.”

A segunda fase da acção, a decorrer até ao final deste mês de Julho, materializa-se em vídeos 59 segundos, para as redes sociais, e 30 segundos, para a televisão, com uma aposta nos canais nacionais de maior audiência. Foram, também, produzidas versões curtas temáticas, de 15 segundos, sobre os temas gastronomia, mar, natureza e cultura / tradições.

Para além do mercado nacional, a campanha pretende chegar ‘lá fora’, com os vídeos a ser lançados nos 17 mercados internacionais abrangidos pela campanha ‘I know where’. Incluem-se mercados tradicionais como o Reino Unido, Espanha e França, mas também novos mercados como a Polónia, República Checa, Roménia, Lituânia.

A campanha foi originalmente lançada em Junho, com o mote ‘Eu sei onde’. Arrancou, numa primeira fase, com presença em rede de mupis em Lisboa e Porto e forte aposta em digital (através de redes sociais, display e search), ao qual se seguiu rádio e agora, também a televisão.