Funeral do Cónego Damasceno na segunda-feira na Sé do Funchal

O funeral do Cónego Damasceno realiza-se, na segunda-feira, na Sé do Funchal.

Estará em câmara ardente, a partir do meio-dia. Haverá oração do Ofício dos defuntos pelos Cónegos da Sé e a missa do funeral será às 13 horas e o funeral decorrerá no cemitério de São Martinho

Segundo adianta a Diocese do Funchal diz que faleceu em sua casa como era da sua vontade.

O Cónego Damasceno estudou no Lisbonense e viveu na freguesia de São Pedro, para onde os pais vieram viver no dia em que se casaram. Aos sete anos já ajudava o Pe. Paiva, na Igreja de São Pedro onde o pai também foi sacristão.

Nasceu em São Pedro, a 27 de março de 1922. Tinha cinco irmãos.

Quando terminou a quarta classe, em 1933, decidiu entrar para o Seminário Menor. Foi ordenado sacerdote em 1945. Celebrou Missa Nova em São Pedro.

Foi padre no Jardim do Mar, embora inicialmente tenha sido nomeado para o Caniçal, onde não chegou a exercer. Em 1958, D. Teodósio chama-o para Lourenço Marques, em Moçambique, onde foi Reitor do Seminário S. Pio X. Em 1963 foi nomeado cónego de Lourenço Marques. Nomeado Vigário Episcopal para o Clero por D. Teodoro de Faria.

Em 1967 regressa à ilha e é nomeado cónego da Sé acumulando a função com a de Pároco. O jubilado cónego, que esteve três décadas à frente da Sé, viveu um dos momentos históricos da Igreja madeirense: a visita do Papa João Paulo II a 12 de Maio de 1991. (in entrevista no Jornal da Madeira).

A Diocese do Funchal endereça aos seus familiares as suas sentidas condolências. A comunidade diocesana agradece a Deus o dom da sua vida e ministério sacerdotal, reconhecidos pelos frutos da sua missão que todos nós partilhamos. Rezamos pelo seu descanso eterno.

A missa do seu funeral será celebrada na Catedral do Funchal. Será sepultado em jazigo próprio no cemitério de São Martinho.