Ronaldo grato a quem o ajudou a atingir "mais uma marca histórica"

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para agradecer o apoio de todos os que o ajudaram a atingir "mais uma marca histórica" na sua carreira enquanto futebolista.

Foi desta forma que CR7 reagiu ao prémio de melhor marcador do Euro 2020, com cinco golos apontados em quatro jogos - os mesmos que Patrick Schick, mas com menos minutos (360) em campo e uma assistência.

Foi esse passe para Diogo Jota que valeu ao madeirense a vantagem no desempate nos melhores marcadores da competição, já que é o primeiro critério aplicado pela UEFA.

Cristiano Ronaldo marcou em todos os jogos da fase de grupos. Bisou diante da Hungria e França e apontou um golo contra a Alemanha, tendo ficado em branco diante da Bélgica, tornando-se assim no primeiro português a conquistar esta distinção.

