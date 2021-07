Câmara do Porto Santo critica promessas do candidato do Partido Socialista

Num comunicado enviado esta manhã às redacções, o executivo da Câmara Municipal do Porto Santo, que não se recandidata às próximas eleições autárquicas, critica algumas das promessas feitas pelo actual deputado socialista Miguel Brito, que é também o candidato do PS ao próximo acto eleitoral.

O executivo liderado por Idalino Vasconcelos diz-se preocupado com a "amnésia" do socialista, uma vez que já terá conhecimento da abertura do concurso para recuperação do Bairro Social da Lapeira, pois a notícia desse procedimento foi avançada pelo actual presidente pelo menos em dois momentos em que Miguel Brito estava presente.

Uma vez que o Sr. deputado candidato está naturalmente distraído, por razões que desconhecemos, é importante referir que o procedimento por Consulta Prévia” n.º 17/2021 com a descrição “Empreitada para manutenção e reparação do Edifício de Serviços Públicos e do Bairro Social da Lapeira” foi autorizado por despacho datado de 06 de julho de 2021 encontra-se aberto desde dia 08 de julho de 2021 na plataforma ACINGOV em fase de “Receção de Propostas” dos concorrentes. Este procedimento visa a pintura da fachada e muros do Edifício de Serviços Públicos, sendo que no Bairro Social da Lapeira a intervenção será relativa à pintura da fachada e muros do edifício central, marcações rodoviárias dos estacionamentos, arranjos dos jardins adjacentes e reparação da rede do campo de futebol. Esta intervenção tem o valor global de 124.820,33€. Câmara Municipal do Porto Santo

Aconselham, por isso, "o sr. deputado candidato a prometer o que pode cumprir e, acima de tudo, não prometer o que já está a ser feito pela Autarquia", apontam na referida nota, esclarecendo que o bairro em questão é composto por 33 fogos e não 32 como apontou a candidatura socialista no dia de ontem.

Conforme fazem referência, as obras a executar contam com o saldo de gerência, no valor de 1,5 milhões de euros, que, pela primeira vez, apontam, "está a ser utilizado, não para pagamento de dívidas, mas sim para investimento em obras de manutenção de estradas e equipamentos, requalificação do bairro social da Lapeira, do edifício da Câmara, aquisição de novas viaturas, reforço da verba para o mobiliário urbano, entre outras”, palavras já anteriormente proferidas por Idalino Vasconcelos.