A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Fiscal do Aeroporto Internacional da Madeira, apreendeu, na passada quinta-feira, dia 8 de Julho, 35 artigos contrafeitos, com o valor estimado de 3 mil euros.

Na nota enviada às redacções, o Comando Territorial da Madeira da GNR, esclarece que a apreensão decorreu "no âmbito de uma operação de fiscalização direccionada para as mercadorias contrafeitas" e no seguimento de uma fiscalização a "mercadoria proveniente de carga aérea". Os artigos apreendidos, entre malas e carteiras, "apresentavam falhas de fabrico e pouca qualidade do material quando comparados com artigos da marca original, ostentando marcas/imagens protegidas e registadas".

No decorrer da ação foram identificados os destinatários da mercadoria e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Madeira.

A GNR relembra que "o objectivo principal deste tipo de acções é garantir o cumprimento dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e da Propriedade Industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos", lemos no mesmo comunicado.