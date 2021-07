Romano Faria é o apresentador oficial do Rali do Marítimo

O C.S Marítimo nomeia Romano Faria como apresentador oficial do Rali do Marítimo - Município de Machico 2021.

Natural de Machico, Romano Faria, é radialista na Antena 3 e dá voz ao programa matinal 'Manhãs da 3', em conjunto com Valentina de Jesus. Para a estação de rádio, Romano faz também reportagens em directo ao longo de todo o Campeonato de Ralis Coral da Madeira com os tempos e as reacções dos intervenientes.

O também conhecido como DJ Oxy fará a apresentação oficial do Rali do Marítimo no salão nobre do concelho, pelas 18h30, no próximo sábado, 16 de Julho.

O pódio final estará, como habitual, na baixa da cidade, a partir das 18h15.